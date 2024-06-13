BRU NA BOINNE CROCO MIDDLE WALLETS

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ブルーナボインのクロコミドルウォレットです。どんぐりチャームは付いてません。3年程前に大阪のロフトマンコープ梅田にて約100000円で購入し2年程使いました。［色］ネイビー［サイズ］縦幅 約13.5cm横幅 約11cm［素材］表側 クロコダイル裏側 カウハイド［状態］全体的に使用感がありますが使用には問題無いかと思います。また付属の化粧箱は破損してるため、おまけ程度とお考え下さい。詳しくは画像ご確認下さい。素人検品のため、万が一見落としがございましたらご了承下さい。中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。