定価1.5万 Y-3×adidas バックスリーストライプTシャツ M 白ヨウジ

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(商品名)Y-3×adidasバック3ストライプTシャツ(商品説明)直営店で購入した１００％正規品です。購入価格は15400円です。adidasを象徴する3ストライプと、Y-3のスクエアロゴラベルが目を引くTシャツ。柔らかいタッチの上質なコットン素材を採用しており、快適な着心地を感じられます。通年を通して着用頂けるシャツは使い勝手の良い一着になりますのでこの機会にいかがでしょうか。着用者身長175体重60T-5-115H(素材)COTTON(色)ホワイト(サイズ)M肩幅50cm着丈72㎝身幅55㎝袖丈24㎝(状態)着用回数の少ない綺麗な状態※白色の特性上、僅かなうす汚れはご了承ください。※クリーニング済み(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。