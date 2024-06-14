極美 付属完備✨グッチ 二つ折り財布 GG マイクロシマ レザー ブラック 黒

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この度はご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)「アイテムについて」GUCCIグッチ二つ折り財布コンパクトウォレットレザーGGロゴ型押しマイクロシマブラック黒メンズレディースユニセックス「状態」目立った傷や汚れも無く、比較的綺麗な状態です✨購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承くださいませ※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください「特徴やサイズ」タテ9cmヨコ10.5cm厚み1cm札入れ×1小銭入れ×8付属品箱/保存袋/カード類部分的なサイズを確認したい場合は是非コメントください計測致します(*´꒳`*)※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。「発送について」基本はらくらくメルカリ便での発送を予定しております。即購入okです！よろしくお願い致します(*'▽'*)管理番号 003-416-3202137-00051-00053財布形···二つ折りカラー···ブラック