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WACKO MARIA マリア Tシャツ GUILTY PARTIES
商品番号 P50777030804
商品名

WACKO MARIA マリア Tシャツ GUILTY PARTIES
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※注意事項記載してますので購入時自己紹介文必ず読んでください※【ブランド】ワコマリア【カテゴリ】Tシャツ【サイズ】S【状態】10中8表は無地、裏はグアダルーペのマリアと覆面レスラーのTシャツです。※注意事項※他サイトにも出品してますので早期終了の場合はご了承ください。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。また当方元喫煙者です。煙草の臭いがする場合がございます。気になさる方はクリーニング前提でご購入ください。ブランド品等偽物が多く流通している為真贋判定ご自身で出来る方のみご購入お願いします。いかなる理由でも返品は対応し兼ねます。お取引開始から3日以内にご連絡頂けない方、5日以内に御入金頂けない方は落札者都合でキャンセルとさせて頂きます。理不尽にキャンセルする非常識な方が多くいらっしゃいますが大変迷惑ですので絶対に御遠慮ください。ブラックリストに登録させて頂く場合もございます。ご了承ください。
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