【正規品】送料込み 即完売/入手困難　FR2 　キャップ　スモーキングキルズ

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【新品未使用・タグ付き】SmokingkillsEmbroiderySnapbackCap先日、沖縄北谷店のFR2店舗で直接購入したキャップになります。確実に正規品となります。安心してご購入下さい。オンラインでは完売商品です！ サイズ フリーサイズ（調節可能です）未使用ではありますが自宅保管品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。返品交換は出来かねます。ご理解の上、ご購入お願いいたします。#他のFR2の商品も出品しています！