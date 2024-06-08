RATS EMBROIDERY CAP WAY OF LIFE NAVY

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木村拓哉さんがインスタで私物着用されていたラッツのキャップになります！カラーはネイビーです！状態は新品未着用品です！すでに全国完売している商品の為入手困難かと思います！お探しの方この機会にいかがでしょうか？キムタクラブイヤーアートCHALLENGERチャレンジャーphazertokyoNEIGHBORHOODネイバーフッドBOUNTYHUNTERバウンティーハンター他にも木村拓哉さんや長瀬智也さんが着用されていた商品を多数出品してますのでぜひご覧ください！