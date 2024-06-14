90's USA製 OLD STUSSY ドクロ Tシャツ Mサイズ

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●商品名オールドステューシー ドクロプリントTシャツ●サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅：約50cm身幅：約53cm着丈：約61cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーベージュ●素材コットン100% ●その他↓↓↓他の半袖はこちら↓↓↓#たけよし_半袖●状態プリントのプリント剥げなど多少の使用感はありますが特に目立つ汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。#ステューシー#オールド#ヴィンテージ#バックプリント#ドクロ#USA製#90年代#袖裾シングルステッチ#丸胴