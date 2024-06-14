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90's USA製 OLD STUSSY ドクロ Tシャツ Mサイズ
商品番号 O55095813178
商品名

90's USA製 OLD STUSSY ドクロ Tシャツ Mサイズ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名オールドステューシー　ドクロプリントTシャツ●サイズ：タグ表記Mサイズ肩幅：約50cm身幅：約53cm着丈：約61cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーベージュ●素材コットン100%　●その他↓↓↓他の半袖はこちら↓↓↓#たけよし_半袖●状態プリントのプリント剥げなど多少の使用感はありますが特に目立つ汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。#ステューシー#オールド#ヴィンテージ#バックプリント#ドクロ#USA製#90年代#袖裾シングルステッチ#丸胴
http://narcologia.ru/goods/recycling988814.html
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http://narcologia.ru/goods/moisture948269.html 状態良好☆90s USA製 STUSSY Tシャツ M 黒 ビンテージ ステューシー ...
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