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アイスマンプロ
商品番号 U53251604394
商品名

アイスマンプロ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

カラー···ブラック今年の24時間テレビでヒロミが着用しながら走っていた物です。現場仕事や、暑い日のランニングなど、アクティブな動きの時に有効的です。
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