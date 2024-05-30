《 ポールスミス 》 高級 シルク ネクタイ パープル ストライプ レジメンタル

ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)⭐商品内容♦️ブランド・・ポールスミス/PaulSmith♦️大剣幅・・・約8cm♦️全長・・・・約152cm♦️素材・・・・シルク100%♦️デザイン・・レジメンタル ストライプ♦️生産国・・・日本♦️商品状態・・ややシワあり(写真6、7枚目)✨紫ピンク茶色などを用いたレジメンタル柄のステキなネクタイです。✨厚みと適度なハリがある生地です。新品参考価格¥17,280購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋 古物市場 ストア商品 鑑定済み商品です。コメントなし即購入、大歓迎❗️らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料※お気軽にご質問ください。他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUIよろしくお願いいたします(^-^)卒業式 入学式 卒園式 入園式 式典 謝恩会 面接 お受験 フォーマル ビジネス パーティーマルチストライプ柄・デザイン···ストライプカラー···パープル



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