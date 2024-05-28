当時物 90s ジュラシックパーク オフィシャル　スナップバックキャップ③

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ご覧頂きありがとうございます。ご質問、ご購入前にプロフィールをご覧ください。ユニバース公式当時物のジュラシックパークキャップになります。大事に保管されていたお陰でコンディションは良いです！映画ファンや、古着好きや、夏のファッションにぜひ^^発送は平くして、お送りします。SIZE:表記なし#JandLキャップよろしくお願い致します♪