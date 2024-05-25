新品 未使用 CHAMBORD SELLIER ベルト メッシュ コットン ...

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CHAMBORDSELLIER（シャンボールセリエ）のメッシュベルトです。素材はコットン×レザーです。購入後、使用機会がなく新品、未使用での出品です。サイズ詳細◇サイズ表記 85◇全長 101ｃｍ（バックルを含むベルトの全長）◇最長 85ｃｍ（バックルピン先端部分から最長穴まで）◇最短 75ｃｍ（バックルピン先端部分から最短穴まで）◇幅 3.5ｃｍ（ベルトの幅）商品説明そのノーブルな雰囲気と、職人技が光る丁寧な仕上がりで人気を博すフランス発のバッグブランド“CHAMBORDSELLIER（シャンボールセリエ）”から、コットン素材のメッシュベルト“CATUSカテュ”のご紹介。カジュアルな素材を使用しながらもシャンボールセリエらしい品格のある優美さを感じさせます。ブランドアイコンの馬蹄型の美しいバックルや、丁寧なステッチワーク等にブランドの拘りと技術力の高さが伺える逸品です。◇仕様/モデル ・CATUS/カテュ ・メッシュベルト ・イタリア製 （管理：CS200408-4）◇色 グレイッシュグリーン◇素材 コットン×牛革◇付属品 なしフランス、パリから列車で1時間ほど離れたロアール地方に所在する町、シャンボール。セリエとは車などの乗り物のための椅子や馬具などを作る革の専門職人、もしくはそれらを取り扱っている専門店のことを言い、「CHAMBORDSELLIER」というブランド名はこの二つの言葉から生まれました。長年培った経験や技術、高いクォリティを背景に持つフランスのバッグブランドです。シャンボール地方を象徴する馬具をモチーフにしたディテールが多く用いられ、革の質や仕上げの良さが引き立ち、シンプルなデザインですが、独特な存在感が特徴のブランドです。カラー···グリーン素材···コットンシセイciseiスマイソンホワイトハウスコックスエッティンガーグレンロイヤルワイルドスワンズラストクロップス素材···コットンカラー···グリーン