ブラードクロージング　 カシミヤマフラー

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商品詳細
BLD066CASHMERESCARF\"BLACK\"定価¥19,800繊維の宝石とも称されるカシミヤ100%を贅沢に使用したマフラースカーフ。柔らかい素材となりますのでウールなどにデリケートな方でも着用いただけます。非常に暖かく、使用する度に生地の厚みが出てくる経年変化にも優れた素材です。MATERIAL...CASHMERE100%SIZE...160cm×26cmフリンジ6.5cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···カシミヤ
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