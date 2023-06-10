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ブラードクロージング　 カシミヤマフラー
商品番号 R95242359175
商品名

ブラードクロージング　 カシミヤマフラー
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLD066CASHMERESCARF\"BLACK\"定価¥19,800繊維の宝石とも称されるカシミヤ100%を贅沢に使用したマフラースカーフ。柔らかい素材となりますのでウールなどにデリケートな方でも着用いただけます。非常に暖かく、使用する度に生地の厚みが出てくる経年変化にも優れた素材です。MATERIAL...CASHMERE100%SIZE...160cm×26cmフリンジ6.5cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral705032.html
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