Tシャツ　3枚セット

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商品詳細
ブランド等がバラバラではございますが、まだまだ使用できます。１７５センチ６５キロでジャストサイズで着用していました。中古品にはなりますので神経質な方はご遠慮下さい。ご相談等、お気軽にどうぞ！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）BANKSAWESOMEsy32
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