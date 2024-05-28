Tシャツ　3枚セット

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ブランド等がバラバラではございますが、まだまだ使用できます。１７５センチ６５キロでジャストサイズで着用していました。中古品にはなりますので神経質な方はご遠慮下さい。ご相談等、お気軽にどうぞ！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）BANKSAWESOMEsy32