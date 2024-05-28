Tmark × New Era Mets NAS Illmatic

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商品詳細
サイズ:7(55.8cm)カラー:ブラック国内では入手困難なNewEraです。NASの名盤Illmaticがサイドに刺繍で入ります。汗止めに写真には写りきらない若干の薄汚れがあります。nasjay-zhatclubmlbhiphop90smitchell\u0026nessjustdon海外限定dbruzesupremepolo
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