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Tmark × New Era Mets NAS Illmatic
商品番号 K93143579205
商品名

Tmark × New Era Mets NAS Illmatic
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

サイズ:7(55.8cm)カラー:ブラック国内では入手困難なNewEraです。NASの名盤Illmaticがサイドに刺繍で入ります。汗止めに写真には写りきらない若干の薄汚れがあります。nasjay-zhatclubmlbhiphop90smitchell\u0026nessjustdon海外限定dbruzesupremepolo
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