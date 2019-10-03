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Ettinger 財布　ブライドル　ネイビー
商品番号 S47989327931
商品名

Ettinger 財布　ブライドル　ネイビー
ブランド名 エッティンガー
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンディエゴのgentleman'sfootwearで購入しました。これと全く同じデザインは日本では見たことがないのでレアかもしれません。-------------------注意事項:-値引き交渉は不可とさせていただきます。返信いたしかねますのでご了承ください。-ご質問等ございましたら落札前にお願いいたします。-NC、NRでお願いいたします。
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