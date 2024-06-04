OUTDOOR CAP インディアンス90s旧ロゴ　長瀬智也

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OUTDOORCAP製サイズS/M今では非常に入手困難となった貴重な90sものです。当時のキャップは採算度外視で刺繍、デザインともに文句なしです。池袋ウエストゲートパークで長瀬智也さんが着用していたモデルと同モデルです。