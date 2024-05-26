希少90's OLD STUSSY ニューエラ　59fifty 刺繍ロゴ　緑

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ご覧いただきありがとうございます。condition:【Ａ】ランク【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品item:6パネルキャップsize:59.6cmbrand:STUSSYNEWERAcolor:Green material:woolmadeinChina希少90'sSTUSSY×NEWERA59fifty6パネルキャップ復刻物ではなく当時のオリジナル。緑に白ラインの好配色。状態もダメージ汚れなく美品です。是非この機会に。『ヴィンテージ古着』に理解ある方のみ宜しくお願い致します。