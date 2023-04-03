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【希少】NEW ERA Technics／ベースボールキャップ／7 1/4
商品番号 Y15243650576
商品名

【希少】NEW ERA Technics／ベースボールキャップ／7 1/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニクスのロゴ、バックにはSL-1200が刺繍で描かれた帽子です。●製品名：NEWERA×Technics／ニューエラ×テクニクスベースボールキャップ●カラー：ブラック●サイズ：71/4　57.7㎝●素材：ウール100%●生産国：中国製MadeinChina●状態：サイズシールに擦れがありますが、全体的にとてもきれいな状態です。●その他、注意事項：写真の追加、状態の確認など何なりとお申し付けください。この他Supreme、Stussyなどのストリートブランド、US古着など多数出品致しております。ぜひご覧くださいませ。
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