希少 TonyLama メンズ ウエスタンベルト コンチョ レザー ブラック ...

●ご覧頂きありがとうございます。★フォロー割★このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます。●ブランドトニーラマ●商品概要一点物当時物ヴィンテージvintageオールド品レザーベルトバックルブラック●商品説明1911年創業の老舗ブランドTonyLamaトニーラマののウエスタンベルトです。本格派ウエスタンベルトになります。●サイズ表記 36全長約111㎝ (穴93〜101)幅約3㎝バックル約5.5㎝●カラー 黒系 ブラック●付属品無し●確実正規品大型リセールショップで購入した鑑定済みの商品になります！画像の追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメントください●USED品全体的に使用感、多少の傷、色褪せなどありますが、まだまだ使用可能なお品です！気になることなどありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します。●古着、トレンドアイテム、など数多く出品しておりますので #1216Shopご覧下さいませ！●古着に関しましては個人での検品になります。最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします。発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします。



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