PRARE　プレリー　ベルト　牛革　本革　ブラウン

PRARE プレリー ベルト 牛革 本革 ブラウンそごう広島で購入いたしました。長さ調整済みです。スーツの上から1度着用しました。茶色のベルトは使用頻度が少ないため出品です。大切にお使いいただける方にお譲りいたします。カラー...ブラウン素材...牛革 本革〇サイズ〇全長（バックル含む）:約96.5cmベルト部分の長さ:約92cmバックルのピン先からベルト穴三つ目までの長さ:約82cm日本製※ご不明な点等ございましたらコメントください。



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