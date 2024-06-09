Yohji Yamamoto NEW ERA サイズ7 5/8（60.6cm）

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商品詳細
ヨウジヤマモトとニューエラのコラボキャップです。背面はレザーパッチで、最近のコラボモデルにはない無骨とモードがMIXしたカッコ良さがあります。着用期間は計15回ほどになります。名古屋ヨウジヤマモト店で購入したものです。#ニューエラ#ニューエラコラボ#NEWERA#ヨウジヤマモト
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