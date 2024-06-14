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スラッシャー Tシャツ ヘインズ
商品番号 B59552068891
商品名

スラッシャー Tシャツ ヘインズ
ブランド名 スラッシャー
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80〜90s付近のスラッシャーTシャツです。M着丈65身幅48ほどややフェード　背3つピンホール　襟回りあたり　プリント小落ち　写真参考ほか写真のもの、現状となります。ビンテージとなります。微細気にされる方はお控えください。
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