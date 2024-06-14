スラッシャー Tシャツ ヘインズ

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商品詳細
80〜90s付近のスラッシャーTシャツです。M着丈65身幅48ほどややフェード 背3つピンホール 襟回りあたり プリント小落ち 写真参考ほか写真のもの、現状となります。ビンテージとなります。微細気にされる方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/smear854004.html
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