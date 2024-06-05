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プリズムストーン プリティーリズム トランク シンフォニア
商品番号 D23023445936
商品名

プリズムストーン プリティーリズム トランク シンフォニア
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1枚目ーのところは当方の名前が入っております。サイン入りです。全体的に状態が悪く使用した感がございます。画像に映っているストーン全ておつけいたします。2枚目は全てレアストーンになります。お求めのストーンの在庫があればそちらに変更も可能です。また、ストーンの数を減らしてお値段お下げすることも可能です。
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