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Hey!Say!JUMP マスコット ぬいぐるみ 9ぷぅ 山田涼介
商品番号 B78317007020
商品名

Hey!Say!JUMP マスコット ぬいぐるみ 9ぷぅ 山田涼介
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。Hey!Say!JUMPI/OthAnniversaryTour20179ぷぅぬいぐるみマスコット山田涼介くんになります。新品未開封で、一度も使用しておりませんが、袋にシワがついております。購入後は暗所にて保管しておりましたが、素人保管ですので、気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。即購入可⭕️どうぞ宜しくお願い致します。グッズ種類···キーホルダージャンル···ジャニーズ
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