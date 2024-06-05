Hey!Say!JUMP マスコット ぬいぐるみ 9ぷぅ 山田涼介

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。Hey!Say!JUMPI/OthAnniversaryTour20179ぷぅぬいぐるみマスコット山田涼介くんになります。新品未開封で、一度も使用しておりませんが、袋にシワがついております。購入後は暗所にて保管しておりましたが、素人保管ですので、気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。即購入可⭕️どうぞ宜しくお願い致します。グッズ種類···キーホルダージャンル···ジャニーズ
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