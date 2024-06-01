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dunhill ベルト
商品番号 Q80800507917
商品名

dunhill ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ36/90（消えかけてて90のところは80かもしれません）ベルト幅約3センチ長さ約103センチベルト穴3つ素人計測ですので、ご理解いただけるかたのみお願いします。バックルに細かいキズあり。皮部分は少しシミがありますが、目立ちません。いいあじが出ていると思います。少しカジュアルなジャケットに使えると思います！
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