POLO SPORT ウールキャップ 90s 00s FITTED

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商品詳細
美品。中古品になりますので状態に神経質なかたはご検討お控え下さい。作りが浅めな形になります。ウール生地にポロスポのアップリケがかわいいデザインです。サイズ…Lカラー···ネイビー形···ベースボール素材···ウール
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