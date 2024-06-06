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90s vintage USA製 cartoon カートューン tee
商品番号 B45427219981
商品名

90s vintage USA製 cartoon カートューン tee
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代頃にTHEOUTHOUSEというブランドが手掛けたプリントTシャツです。ボディはFRUITOFTHELOOMコットン製で、お色は白。コピーライトは92年と年号が入り、豪華に施されたプリント。US古着らしいプリントが目を引く一枚。コピーライト入り、オフィシャル袖・裾共にシングルステッチのオールドボディアメリカ古着らしいグッドデザインの当時物一枚で様になる商品です。サイズ　XL着丈　75身幅　57.5肩幅　52袖丈　20コンディションvintageused,使用感はありますが、目立ったダメージございません。古着にご理解ある方のみお願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate403830.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual69346.html
http://narcologia.ru/goods/message222327.html

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