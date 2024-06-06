90s vintage USA製 cartoon カートューン tee

1990年代頃にTHEOUTHOUSEというブランドが手掛けたプリントTシャツです。ボディはFRUITOFTHELOOMコットン製で、お色は白。コピーライトは92年と年号が入り、豪華に施されたプリント。US古着らしいプリントが目を引く一枚。コピーライト入り、オフィシャル袖・裾共にシングルステッチのオールドボディアメリカ古着らしいグッドデザインの当時物一枚で様になる商品です。サイズ XL着丈 75身幅 57.5肩幅 52袖丈 20コンディションvintageused,使用感はありますが、目立ったダメージございません。古着にご理解ある方のみお願いします。



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