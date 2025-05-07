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コンバース ジャックパーセル チェッカーフラッグ ヴィンテージ
商品番号 V17749110968
商品名

コンバース ジャックパーセル チェッカーフラッグ ヴィンテージ
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年に購入した◯◯コンバースのジャックパーセルになります。チェッカーフラッグ柄は今ではなかなか見かけないかと思います。サイズ:28.0cm状態:2〜3回着用のみの美品ですが、経年変化によりつま先のゴムに若干の黄ばみ、アッパーヒール箇所に染みが見受けられます。古いお品物なのでご理解ください。付属品:タグ、箱(若干の傷みがあります)10年以上前のスニーカーなので、ヴィンテージとしてお考えいただけますと幸いです。踵の減りもほぼ無く、まだまだ着用いただける状態です。最終的な状態は掲載画像にてご確認ください。オールドスニーカーにご理解のある方のご購入をお待ちしております。神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。コンバースジャックパーセルオールスターワンスタージャックスタープロレザーアディクトヴィンテージチェックチェッカーチェッカーフラッグ
http://narcologia.ru/goods/manufacture459941.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi973347.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless443559.html
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