コンバース ジャックパーセル チェッカーフラッグ ヴィンテージ

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ジャックパーセル チェッカー柄 28.0cm | フリマアプリ ラクマ ジャックパーセル チェッカー柄 28.0cm | フリマアプリ ラクマ

2010年に購入した◯◯コンバースのジャックパーセルになります。チェッカーフラッグ柄は今ではなかなか見かけないかと思います。サイズ:28.0cm状態:2〜3回着用のみの美品ですが、経年変化によりつま先のゴムに若干の黄ばみ、アッパーヒール箇所に染みが見受けられます。古いお品物なのでご理解ください。付属品:タグ、箱(若干の傷みがあります)10年以上前のスニーカーなので、ヴィンテージとしてお考えいただけますと幸いです。踵の減りもほぼ無く、まだまだ着用いただける状態です。最終的な状態は掲載画像にてご確認ください。オールドスニーカーにご理解のある方のご購入をお待ちしております。神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。コンバースジャックパーセルオールスターワンスタージャックスタープロレザーアディクトヴィンテージチェックチェッカーチェッカーフラッグ