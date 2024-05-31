the smiths Tシャツ　XL The Queen Is Dead

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商品詳細
thesmithsのTシャツです。DASBootlegによるレアデザインのTシャツの復刻です。ボディは、STRANGEWAYSNYCの物を使ってるのでしっかりしてます。●サイズ：XLサイズ身幅60cm着丈72cmよろしくお願いします。古着Tシャツ ヴィンテージ 90sバンドTmorrisseyモリッシー
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