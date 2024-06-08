WIND AND SEA x BIOTOP / ウィンダンシー x ビオトープ

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商品詳細
WINDANDSEAゼブラExclusiveT-shirtグリーン新品未使用、色褪せ等もございません。サイズM着丈72肩幅47.5BIOTOPとのコラボレーションモデルで、インパクトのある総柄ゼブラプリントのボディにWINDANDSEAのロゴを落とし込んだTシャツ。BIOTOPOSAKA×熊谷隆志氏が手がけるブランド「WINDANDSEA（ウィンダンシー）」とのコラボレーションTシャツもう販売していない限定品です4.５枚目の画像は引用させていただいた画像です柄・デザイン···その他カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック
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