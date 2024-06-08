エルメス アントルラセ カシミヤシルク100 ...

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エルメスのカシミヤシルク100購入時に試し巻きのみの未使用品です。2021秋冬メンズコレクションカレ100カシミア70%シルク30%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）ETOUPE/ROUGEH/BLEUフランス製デザイナー アナモルフェサイズ：100×100cmこのカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。都内ブティックで購入です。未使用品ですが自宅保管品ですのでご理解の上ご購入お願い致します。#エルメスカシミアシルク#カシシル#バンダナ#バンダナカシシル#カシシル100#エルメスバンダナ#カレジェアン