stussy Bob Marley コラボ　Tシャツ　希少

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏●状態:ASS:全アイテム新品未使用S:全アイテムに使用感が少ない良コンディションA:所々に使用感はあるが、目立った汚れやダメージなしB:所々に使用感があり、小程度の汚れやダメージC:所々に使用感があり、中程度の汚れやダメージD:全体的に使用感があり、目立ったダメージあくまでも主観的判断要素が大きいために参考までにご参照ください。✳︎注意事項✳︎中古品(ユーズド品、古着等)ですので使用感(小さな傷、シミ、ほつれ等)ある場合があります。ご理解のある方のみご購入頂けると幸いです。つきまして、基本的に商品の返品、交換、また返金依頼についてもご対応出来ませんのでご了承下さい。



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