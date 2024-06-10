フェラガモ　Ferragamo 本革ベルト　黒　メンズ　ビジネス

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商品詳細
フェラガモ Ferragamo本革ベルト メンズ ビジネス表面が、ツルツルの皮革ではなく、少し起毛がある素材でオシャレです。サイズ 42全長(皮革部分)101cm幅 2.7cm穴 5つ色 黒何度か使用しました。穴部分にはやはり使用感あります。写真でご確認ください。ゆうパケットポストでポスト投函いたします。
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