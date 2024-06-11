大正×対称アリス Primula 通販 特典 ドラマCD PC版 FD

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大正×対称アリスPrimulaゲームソフト対アリPCソフト版HEADS＆TAILSPrimula公式通販オリジナル特典録り下ろしドラマCD「それぞれのシチュエーションSIDE-P!」トラック内容①赤ずきんさんからの誕生日のお祝い②かぐやさんからのおはようの挨拶③グレーテル君からのお菓子作り指導④鏡の国のシンフォニー フルバージョン⑤鏡の国のシンフォニー インストバージョン出演：赤ずきん(前野智昭)、グレーテル(江口拓也)、かぐや(増田俊樹)※敬称略未開封品です。ソフトと共に開封しないまま暗所にて保管していました。水濡れ防止梱包し、プチプチ巻きをして発送予定です。即購入可。コンビニ、ATM支払いはご購入前にコメント欄にてお支払予定日をお知らせください。#有里対アリ