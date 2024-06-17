★【新品・未使用】箱・黒タグ付き❗NIKEワッフルデビュー

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★【新品・未使用】黒タグ付き❗NIKE(ナイキ)ワッフルデビューになります。※商品説明●純粋なワッフル。いつまでも輝かしいシューズ。ナイキワッフルデビューは、レトロなスタイルを現代的にアップデートしたシューズです。滑らかなスエードとナイロンのトレンドを覚えていますか?そのシューズが驚くほど快適な履き心地を実感できる現代的な「ウェッジ」ミッドソールを取り入れて復活しました。さらに、クラシックなデザインをキープしながら、底部に実績と信頼のあるワッフルアウトソールを搭載して優れたトラクションと耐久性を強化し、伝統的なスタイルを実現しています。●ヒール周りのスウッシュロゴがプルタブを形成。考え抜かれたスタイルと着脱しやすい機能的なデザインを両立。柔らかいスエードのオーバーレイは、Nike創設前のBlueRibbonSportsのシューズに使われた素材を象徴。テキスタイルのアンダーレイですっきりとした仕上がりを実現。ローカットのパッド入りの履き口で、洗練されたスタイルと抜群の履き心地を実現。◼️スタイル：DH9522-001◼️サイズ:29㎝◼️定価:7700円(税込み)◼️箱付き、黒タグ付きです。※即購入OK❗自宅保管していましたので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。宜しくお願いします。#NIKE#ナイキ#ダンク#ナイキSB#エアジョーダン#エアジョーダン1#エアフォース1#エアマックス90#エアマックス95#AIRJORDAN1#NIKESB#AIRMAX90#AIRMAX95