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バレンシアガ BB ヨーロッパ 2016 キャップ
商品番号 L30020811524
商品名

バレンシアガ BB ヨーロッパ 2016 キャップ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名VintageSportsBBLogoEuropaCapブランドBALENCIAGAバレンシアガカラーBLACKブラックヴィンテージ加工サイズFREEフリー状態美品購入場所店舗商品の状態など気になる点があれば購入前に質問お願いします。すり替え被害に遭いましたので返品等は対応していません。あくまで中古品ですので、古着に理解のある方のみ購入をお願い致します。utopia_clothing_jpコメント待っております
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