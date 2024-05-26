バレンシアガ BB ヨーロッパ 2016 キャップ

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商品詳細
商品名VintageSportsBBLogoEuropaCapブランドBALENCIAGAバレンシアガカラーBLACKブラックヴィンテージ加工サイズFREEフリー状態美品購入場所店舗商品の状態など気になる点があれば購入前に質問お願いします。すり替え被害に遭いましたので返品等は対応していません。あくまで中古品ですので、古着に理解のある方のみ購入をお願い致します。utopia_clothing_jpコメント待っております
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