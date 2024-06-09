銀シャリ　グッズ　まとめ売り　tシャツ ブロマイド　サインあり

銀シャリのグッズまとめ売りになります。過去のグッズメインになります。界隈降りの為、出品しております。フライヤー等ご希望でしたら無料でお付けします。購入前・購入後、どちらでも大丈夫です◎基本的に新品・未開封になります。即購入可能◎値下げ可能◎売り切りたい為、バラ売り不可×他出品とのまとめ売り大歓迎◎［内容］・銀シャリ食堂 うちわ、手ぬぐい・「10周年もギンギラギンにシャリげなく」 うちわ・「優勝してもギンギラ銀にシャリげなく」Tシャツ⇨M、おしぼりタオル、ご当地キーホルダー⇨東京,・「GREATESTSHARIMAN」おにぎりタオル、Tシャツ⇨M、キーホルダー、ステッカー、ファイル、ポチ袋、サコッシュ・産地直送漫才 ポストカード※サインあり・DVD・ステッカー・缶バッジ・ブロマイド・ポストカード・雑誌・ラジオ ステッカー※当選通知書あり・オンストステッカー※サインあり・エコバッグよしもと吉本ヨシモト∞ホールルミネtheよしもと有吉の壁お笑い芸人銀シャリ 橋本 鰻



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