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HERMES エルメス 二つ折り財布 札入れ オレンジ レザー メンズ MC2
商品番号 C86857329815
商品名

HERMES エルメス 二つ折り財布 札入れ オレンジ レザー メンズ MC2
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス二つ折り財布レザーオレンジ系カラーHERMESのシンプルな二つ折り財布です♪お札入れも二つあり使いやすいデザイン♪エルメスカラーのオレンジカラーも嬉しいポイントです♪【サイズ】約縦8.9×横10.8×マチ1.9cm多少の誤差はお許しくださいお札入れ×2カードケース×8その他ポケット×2【刻印】⬜︎H【素材】ヴォー・エプソン【カラー】オレンジ系カラー【付属品】箱【状態】外観フチスレや折り目部分の角にスレ傷や糸飛びが見られますが、そのほか目立つダメージは無くまだまだお使い頂ける状態です◎内観お札入れの内側に色移りのような汚れが見られます。そのほか目立つダメージはなくまだまだ安心してお使いいただけます。真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎3v6.55.1a.7m.41
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