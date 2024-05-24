carharttCARHARTTカーハートの ブラックダック地の6枚はぎ キャップ。 厚手の生地を使用して、通気孔のホールが無い事から、秋から冬用に活躍します。 今では希少な1990年代製造のMADEINUSA。アメリカ製。 画像、9、10枚目のような、擦れありますが、古着、USED、ヴィンテージ慣れされた方なら問題ないクオリティと思います。 スナップバックでサイズ調整できます。 フロント、「カーハート」ロゴタグ。バック、「carhartt」イエローの刺繍。 シンプルでありながら現行とは違う存在感があります。 アメカジ、ワーク、自分の嗜好とは違いますが、ストリートファッションにも応用できます。 CARHARTTCAPMADEINUSA。



カーハート MADE IN USA ダック 黒 キャップ 90年代 - キャップ



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