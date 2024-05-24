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カーハート MADE IN USA ダック 黒 キャップ 90年代
商品番号 Q64675054243
商品名

カーハート MADE IN USA ダック 黒 キャップ 90年代
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

carharttCARHARTTカーハートの　ブラックダック地の6枚はぎ　キャップ。　厚手の生地を使用して、通気孔のホールが無い事から、秋から冬用に活躍します。　今では希少な1990年代製造のMADEINUSA。アメリカ製。　画像、9、10枚目のような、擦れありますが、古着、USED、ヴィンテージ慣れされた方なら問題ないクオリティと思います。　スナップバックでサイズ調整できます。　フロント、「カーハート」ロゴタグ。バック、「carhartt」イエローの刺繍。　シンプルでありながら現行とは違う存在感があります。　アメカジ、ワーク、自分の嗜好とは違いますが、ストリートファッションにも応用できます。　　　CARHARTTCAPMADEINUSA。
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カーハート MADE IN USA ダック 黒 キャップ 90年代
カーハート MADE IN USA ダック 黒 キャップ 90年代 - キャップ

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