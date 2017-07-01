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【最終値下げ】Julius 2019ss ユリウス レザートップス
商品番号 P43247434991
商品名

【最終値下げ】Julius 2019ss ユリウス レザートップス
ブランド名 ユリウス
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年に福岡のセレクトショップにて、定価23000円で購入しました。一度のみ着用。キズ、汚れなし。着丈　約68センチ身幅　約63センチ裄丈　約46センチカラー···ブラック(フェイクレザー)袖丈···半袖季節感···春秋他サイトで購入検討されている方がいらっしゃるのでお早めに。
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