売り切り！ヴィトン　ダミエ　二つ折り財布

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商品詳細
ヴィトンのダミエの二つ折り財布になります。数年前に渋谷西武の正規店で購入した100%正規品になります。使っていたものなので傷や汚れあります。使用自体は問題ないです。画像のご確認をお願い致します。個人保管であるため、シワなどがありますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。畳んでの保管のため、折しわもありますが、ご了承ください。古着・古いものに関しましては、ヴィンテージへの理解の上、ご購入をお願い致します。採寸につきましても、素人採寸のため、多少の誤差につきましてはご了承下さい。質問がございましたら、ご購入前にお願い致します。すり替え防止なども含めまして、返品はお受けできません。#ヴィトン #ダミエ #vuitton
http://narcologia.ru/goods/scissoring957196.html
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