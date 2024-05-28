Paul Smith】長財布/ラウンドジップ/切手/総柄/ロゴ/牛革/新品 ...

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【PaulSmith】ポールスミス商品名：長財布/ロングジップウォレットカラー：カラフル/マルチカラー/切手/花柄品質：牛革サイズ：O（約20×10×2.3cm）大人気インポートブランド、ポールスミスの総柄ロングジップウォレットです。花柄や陶器、宇宙や風景などのカラフルな切手が散り散りに描かれている、遊び心があって個性的な総柄デザインがお洒落です。ラウンドファスナー式開閉小銭入れ（内ファスナーあり）男女兼用・ユニセックスで使用できます。正規店にて購入後、一度も使用せず保管していました。新品タグ付き、未使用品になります。発送の際は、財布本体のみの発送を予定しております。箱をご希望の方は、＋500円でお付け致します。ご購入前に、コメント欄にてご連絡をお願い致します。