【美品】定価11万円前後！ルイヴィトン ジッピーウォレット　ダミエエベヌ

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人気のダミエ、ロングウォレットジッピーウォレットダミエエベヌの出品です。この機会にどうぞ中古ブランドオークションにて購入。当方、古物商許可取得しておりますので安心してご購入ください【参考定価 105,600】【商品状態】★外側の状態→画像のように角に少々のスレ、糸とびが見受けられますが、ダミエラインもくっきり。ファスナーもスムーズに開閉し、生地も裂け等なく、使用には全く問題ありません。★内側の状態→コインケースは、少々のうきがありますがハゲ等なく、ファスナーも開閉がスムーズで生地に損傷はありません。カード入れ、札入れ部分もキレ、はがれもなく、良い状態です。後は画像をご確認下さい。★付属品 なし気持ちよくお使い頂けるよう簡易的に除菌、防カビ等のクリーナー、保湿、金属磨き等のメンテナンスを行って発送していますのでお手元に到着してからすぐにお使いになれます。【ブランド名】LOUISVUITTON／ルイヴィトン【商品】ジッピーウォレットダミエ エベヌ【参考価格】￥105,600【色】ブラウン【サイズ】約W19.5×H10×D2cm※素人採寸につき多少の誤差はお許しください。【シリアルNO】CA0173【生産国】Spain【注意事項】◆出品中の商品は、全て鑑定済み正規品（本物）です。万が一偽物と判明すれば迅速に返金しますのでご安心下さい。◆USEDであることを承知の上ご購入下さい気になる事見たい画像があれば遠慮なくご質問下さい！◆他サイトでも出品していますので売り切れの場合もございますご了承ください◆画像と実物の色が若干異なる場合がございますがご了承ください。◆簡易包装での発送となりますのでご了承ください。