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ポケモンカード　ラティオス\u0026ラティアス CP
商品番号 V67159503987
商品名

ポケモンカード　ラティオス\u0026ラティアス CP
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,735 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CPシリーズのラティオスとラティアスです完備品ではありませんがかなり綺麗です送る際はスリーブとローダーに入れて発送いたしますご理解した上でご購入ください
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