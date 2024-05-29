新作　新品　COACH　折り財布　カード入れ　日本限定　メンズ

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返信が遅くなる場合もございます。コメントなしで即購入大丈夫です。◎平日は毎日郵送手続き致します。日本限定商品 元々お値下げ価格で出品しております。◾カラー ブラック◾仕様 札入れ(カードの後ろに可能）カードポケット×6小銭入れ×1◾サイズ約縦9cm横約10.5cm◾素材 ぺプルレザー◾付属品 COACHケアカードショップ袋は、別料金にて購入している為に400円にてお付けいたします。単品での販売はしておりません。★ご購入後には付けられませんので、ご購入前にコメントくださいませ。COACHアウトレット商品に、元々箱は付いておりませんので、ご了承下さいませ。◆こちらの商品は、COACHFACTORY(アウトレット店)にて購入しております。コピー商品等は一切取扱っておりません。14❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.❁.。.:*:.:..❁.。.:*:.✽.❁.◆国内のCOACHショップにてアフターケア、メンテナンスを受けることが出来ます。