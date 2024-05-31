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NIKE ナイキ　ヴィンテージTシャツ　ロゴ
商品番号 B41869770258
商品名

NIKE ナイキ　ヴィンテージTシャツ　ロゴ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

30年以上前にヴィンテージショップで購入したナイキバックプリントTシャツになりますなります。購入時には胸上付近にサインが書いてあったのですが（誰のサインかは不明）いまは殆ど見えなくなっています。着丈63cm身幅48cm状態はいいと思いますがヴィンテージにご理解ある方のご購入お待ちしています。
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