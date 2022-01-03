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未使用 スクエア型 バックル メンズ レザー ベルト
商品番号 I89616857356
商品名

未使用 スクエア型 バックル メンズ レザー ベルト
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用スクエア型バックルメンズレザーベルト以前都内百貨店で購入しました。厚みのある牛革で、使い込むほどに味わいを増しそうなベルトだと思います。幅もありますので武骨な感じがします。サイズ全長約122cm、幅4cmカラーブラウン素材牛革#CACAO95ベルト未使用の美品と思いますが、天然皮革かつ自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。ご理解の上、よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。
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