ゴローズ　二つ折り財布　新品未使用

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閲覧ありがとうございます。ゴローズ二つ折り財布の出品となります。カラーは1番人気の茶になります。表参道ゴローズにて自身購入です。何をどう間違っても本物になります。どこへ持ち込んで頂いても結構です。新品未使用になります。相場より少し安く出品致してますので基本お値引きはないものとお考えくださいませ。ご購入の際はプロフィール欄をご覧の上、入札くださいます様、宜しくお願い申し上げます。#ゴローズ#財布#二つ折り#ウォレット#レザー#インディアンジュエリー#木村拓哉#キムタク#アメカジ#フェザー