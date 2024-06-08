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ルイヴィトン 長財布 タイガラマ ヴェルティカル コバルト ジッピーウォレット
商品番号 D77561392644
商品名

ルイヴィトン 長財布 タイガラマ ヴェルティカル コバルト ジッピーウォレット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【☆即購入OK☆早い者勝ち♪】基本的に翌日には配送してます♡匿名配送ですので安心。☆【アイテム】M30447ラウンドファスナーラウンドジップカード入れ小銭入れモノグラムレザー本革☆【ブランド】ルイヴィトンLOUISVUITTON※大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。☆【購入先】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。※ハンガー、　保存袋は付属しません。本体のみの発送となります。☆【実寸サイズ】縦20横10マチ2※単位cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。☆【カラー】コバルトネイビー紺色ブルー青☆【状態】目立った傷汚れ見当たりません。ファスナーの滑りも良くまだまだ使っていただけます♪
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