【Larry Smith】本革長財布！

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！スムーズな対応を心がけおります！約5年前に購入をした、LarrySmithのレザー財布です！正規店で約36000円で購入をしました！使用感はありますが、いい味が出ていると思います^_^チャックの開け閉めもスムーズで、ボタンもしっかり止まります！なお付属品はございません。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/scissoring902196.html
http://narcologia.ru/goods/conception490857.html
http://narcologia.ru/goods/passionate661913.html
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長財布 レディース 本革[品番：STYB0000088]｜STYLE ON BAG（スタイル ...
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